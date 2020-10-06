وزيران لبنانيان سابقان على لائحة العقوبات الأميركية

2020/10/06 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت مصادر اعلامية لبنانية ، أن وزارة

الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على

وزيرين سابقين بارزين لإرتباطهما

بجريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020.

وبحسب المصدر، فإن هذه العقوبات ستكون

صادمة في الوسط السي

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