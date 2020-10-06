القانونية : وجود توافق نيابي على تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2020/10/06 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أكد مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب يحيى المحمدي، وجود شبه توافق نيابي على تعديل قانون المحكمة الاتحادية.وقال المحمدي في حوار تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنه “تم التباحث خلال زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الى اقليم كردستان بشأن موضوع تعديل قانون المحكمة الاتحادية والاجابة عن بعض تساؤلاتهم.» وأضاف، […]

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