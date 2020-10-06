فيروس كورونا، يحرم الآلاف من الايزيديين من الاحتفال بعيد الجماعية

2020/10/06 | 13:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم يوافق اليوم اول ايام عيد الجماعية الذي يحتفل به الأيزيدية لسبعة ايام متتالية في كل عام، لكن يختلف العيد في هذا العام عن الاعوام الاخرى وذلك لعدم اداء المراسيم الدينية في معبد لالش وذلك للحفاظ على سلامة الزوار من فيروس كورونا المستجد.وكان يشهد معبد لالش (اقدس مكان لدى ابناء الديانة …

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