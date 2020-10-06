قاب قوسين او ادنى من الهروب.. مصدر يكشف لـ”المعلومة” عن تطورات قضية جميل الشمري 

2020/10/06 | 13:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في قضية الفريق الركن عبد الأمير الشمري المتهم بقتل متظاهرين في محافظة ذي قار، وفيما أشار إلى أنه يتواجد في إقليم كردستان، افصح عن محاولات لتهريبه الى خارج العراق بمساعدة ثلاثة اطراف.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “جميل الشمري يتواجد منذ مدة في إقليم كردستان العراق وتحت حماية جهات كردية”، مبينا أن “أمر منع السفر الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت قضية إعلامية هدفها التغطية على تواجده هناك وعدم اعتقاله”.وأضاف المصدر، أن “هناك محاولات تجري حاليا لتهريب الشمري إلى خارج العراق بمساعدة وزير الدفاع جمعة عناد ونائب رئيس اركان الجيش عبد الأمير الشمري وجهات كردية”، مشيرا إلى أن “تلك المحاولات تجري بعلم وتغطية الكاظمي”.ولفت المصدر إلى أن “جميل الشمري مازال يتمتع بكافة حقوقه وامتيازاته المالية وراتبه الشهري”.وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري المتهم بقتل المتظاهرين في ذي قار.يذكر أن الحكومة المحلية في ذي قار أكدت في حزيران الماضي أن تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق الفريق جميل الشمري المتهم بالاعتداء على المتظاهرين تتطلب موافقة الكاظمي، مشيرة الى تعذر تنفيذ المذكرة أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحق الشمري من دون استحصال موافقة الكاظمي.



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