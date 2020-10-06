2020/10/06 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلت لجنة نوبل بمعهد كارولينسكا في ستوكهولم، منح جائزة العام 2020 في الفيزياء، لثلاث علماء هم: البريطاني روجر بنروز، والألماني رينهارد غنزل، والأميركية أندريا غيز، لأبحاثهم حول الثقوب السوداء.

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