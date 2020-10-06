2020/10/06 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / اياد السماوي في منتصف العام الماضي 2019 أصدر رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود قراره سيء الصيت بإلغاء المادة ثالثا من القانون رقم 30 لسنة 2005 مع عدم وجود نص بديل لأسباب شخصية بحته كونه أصبح خارج رئاسة مجلس القضاء , مدخلا البلد والقضاء في حالة فوضى الفراغ الدستوري التي تشغل الوسط القضائي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص من وراء تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا ؟ المركز الخبري الوطني.

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