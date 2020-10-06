2020/10/06 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كتلة نيابية تدعو لتخفيض رواتب المسؤولين بنسبة 60 بالمئة وتطرح 9 مقترحات للأزمة المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كتلة نيابية تدعو لتخفيض رواتب المسؤولين بنسبة 60 بالمئة وتطرح 9 مقترحات للأزمة المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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