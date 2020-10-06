بارزاني يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي: نحو تمتين العلاقات بين كردستان وواشنطن

2020/10/06 | 14:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، علاقات الاقليم والولايات المتحدة، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد كوبلي.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 تشرين الأول 2020) إن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني أستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق ديفيد كوبلي ، وبحث الجانبان آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، وتمت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن "نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق أبدى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان ولا سيما في المجال التجاري وتشجيع الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها في إقليم كوردستان".

وأشار إلى ان "مؤتمراً تجارياً بهذا الصدد سينطلق الشهر المقبل، كذلك أشار إلى أن هناك فرصاً استثمارية متعددة للمستثمرين الأمريكيين في العراق وإقليم كوردستان".

وبحسب البيان، "شدد بارزاني على أن إحدى أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة ترتكز على تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير القطاع الزراعي وحماية المنتجات المحلية وتوفير أكبر قدر من التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أكد على أهمية تسوية المشاكل مع الحكومة الاتحادية".

وتابع، إن "حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عامل مهم لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة".

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