بالوثيقة.. أسماء أعضاء اللجنة المشكلة للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق

2020/10/06 | 14:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أسماء أعضاء اللجنة المشكلة، للتحقيق في الخروقات الأمنية الأخيرة واستهداف البعثات الدبلوماسية، من بينها قيادات أمنية رفيعة.

وجاء في الوثيقة، التي حصل ديجيتال ميديا إن آر تي، على نسخة منها اليوم الثلاثاء، 6 تشرين الأول 2020، انه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وعضوية فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، وعبدالغني الاسدي رئيس جهاز الأمن الوطني، والفريق أول قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يار الله رئيس أركان الجيش، والفريق الركن محمد حميد كاظم السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق الركن عبدالأمير كامل عبدالله نائب قائد العمليات المشتركة، والفريق الركن عامر صدام المالكي، وكيل الاستخبارات والتحقيقات الإدارية في وزارة الداخلية".

واوضحت الوثيقة الصادرة مطلع الشهر الجاري، أن "اللجنة ستتولى التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وتحديد المقضر، وتنجز اعمالها خلال 30 يوما من تاريخ تنفيذ هذا الأمر ".

ر.إ

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