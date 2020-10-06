تسجيل 793 اصابة و30 حالة وفاة بكورونا في اقليم كوردستان

2020/10/06 | 14:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 793 اصابة جديدة و30 حالة وفاة بفايروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في البيان رقم 323 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 5443 فحصا جديداً.

* 1591 في اربيل ، 828 في السليمانية، 143 في كرميان، 2847 في دهوك، و34 في حلبجة.

2- الاصابات:

* 793 اصابة جديدة.

* 297 في اربيل ، 111 في السليمانية، 28 في كرميان، 330 في دهوك، و27 في حلبجة.

3- الشفاء:

* 386 حالة جديدة.

* 104 في اربيل ، 17 في السليمانية، 33 في كرميان، 180 في دهوك، و34 في حلبجة.

5- الوفيات:

* 30 حالة وفاة.

* 4 في اربيل ، 12 في السليمانية، 6 في رابرين، 1 في كرميان، و7 في دهوك.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21871 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 497498 فحصا، 180532 في اربيل ، 121509 في السليمانية، 190900 في دهوك، 4557 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 51870 اصابة، 19110 في اربيل ، 16842 في السليمانية، 14040 في دهوك، 1878 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 32746 حالة، 14975 في اربيل ، 10489 في السليمانية، 5570 في دهوك، 1772 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 17247 حالة، 3608 في اربيل ، 5400 في السليمانية، 8175 في دهوك، 64 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 1877 حالة، 587 اربيل ، 953 في السليمانية، 295 في دهوك، و42 في حلبجة.

PUKmedia خاص‌

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