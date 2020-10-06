مطار السليمانية تستحصل امكانية منح شهادات مراقبين جويين

2020/10/06 | 14:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت سلطة الطيران المدني العراقي، مطار السليمانية الدولي امكانية منح شهادات تخرج للمراقبين الجويين خريجي دورة الرقابة الجويةالاساسية.

وقال مطار السليمانية الدولي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الثلاثاء: انه وضمن جهودها لفتح مركز اكاديمي وعلمي، في مطلع عام 2013، بدأت ادارة المطار بتأسيس معهد للطيران في السليلمانية تابع لادراة الطيران المدني العراقي.

واضافت: انه واستمرارا لجهودها لتخريج كادر مدرب واساتذة محليين للطيران، حصل مطار السليمانية بتأريخ 2020/10/4 وبكتاب رسمي صادر من قسم السلامة في معهد الطيران المدني التابع لسلطة الطيران المدني العراقي، حصل على صلاحية (تنظيم دورات واعطاء شهادات تخرج) للمراقبين الجويين خريجيي دورة الرقابة الجوية الاساسية.

واشارت الى ان هذا المكسب يأتي بعد جهود حثيثة من قبل ادارة وموظفي المراقبين الجويين لتطوير قطاع الطيران وتقوية اسس الطيران المدني في اقليم كوردستان، مؤكدة ان مطار السليمانية الدولي اصبح بامكانه من تأريخ صدور القرار ووفقا للصلاحيات، من اعطاء دورات اساسية للمراقبين الجويين العراقيين ومنحهم شهادات معترف بها.

PUKmedia خاص‌

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