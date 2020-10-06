ارتفاع يتجاوز التوقعات لطلبيات المصانع الألمانية للشهر الرابع

2020/10/06 | 14:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت طلبيات المصانع في ألمانيا الصعود للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس/آب الماضي، مع زيادة قوية في الأوامر الأجنبية.

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