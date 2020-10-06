2020/10/06 | 14:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء، عن منح الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في الوزارة 93 إجازة تصدير و9058 إجازة استيراد لتجار وموردين عراقيين خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.وقال مدير عام الشركة، سرمد طه سعيد، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة العراقية: منح 93 إجازة تصدير خلال شهر سبتمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة العراقية: منح 93 إجازة تصدير خلال شهر سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).