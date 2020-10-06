اصابة حارس ريال مدريد بفيروس كورونا

2020/10/06 | 14:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أُصيب حارس ريال مدريد الاسباني، بفيروس كورونا المستجد.

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