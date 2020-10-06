الصحة العالمية تحذر من

2020/10/06 | 14:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دعت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، الثلاثاء، الحكومات إلى مكافحة الإرهاق المتزايد لدى الناس من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وإجراءات التقييد المفروضة والذي بلغ 60 بالمئة في بعض الأماكن.

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