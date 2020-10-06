2020/10/06 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة، الثلاثاء، عن منحها (93) إجازة تصدير و(9058) اجازة استيراد لتجار وموردين عراقيين خلال شهر أيلول الماضي.

وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن شركته “منحت (93) إجازة تصدير و(9058) اجازة استيراد لتجار وموردين عراقيين خلال شهر أيلول الماضي”.

وأضاف، أن “الشركة قامت أيضاً خلال الشهر ذاته باصدار (92) هوية استيراد و(16) هوية تصدير”، لافتا إلى “منح اجازات الاستيراد كانت لمختلف المواد الغذائية والكيمياوية والسيارات والادوية، فضلا عن المواد المتنوعة الى المواطنين”.

وكشف مدير عام الشركة، أن “فرع الشركة في محافظة نينوى باشر العمل بمنح اجازات الاستيراد للسيارات للمواطنين بعد استئناف العمل بالفرع وافتتاحه من قبل وزير التجارة علاء الجبوري ، والذي توقف به العمل خلال فترة دخول عصابات داعش الارهابية للمحافظة”.

ولفت المدير العام أن “من أولويات عمل شركتنا هي تنظيم عملية الاستيراد والتصدير والتي تقع من ضمن المهام الموكلة لوزارة التجارة في رسم السياسات الاقتصادية والخارجية للبلاد”.

وشدد على “جميع موظفي الشركة على ضرورة تبسيط الاجراءات امام المواطنين اثناء مراجعاتهم والتعامل بشفافية في تمشية المعاملات ووفق التعليمات المتبعة.”انتهى29

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارض والخدمات العراقية.. إصدار 93 إجازة تصدير وأكثر من 9 الاف أخرى للاستيراد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارض والخدمات العراقية.. إصدار 93 إجازة تصدير وأكثر من 9 الاف أخرى للاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).