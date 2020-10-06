الموسوي لـ(واخ): اكثر من 30 ملف فساد بحق وزارة الصحة واللجنة تستضيف النزاهة الأسبوع المقبل

2020/10/06 | 14:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اكد مقرر لجنة الازمة النيابية ، عضو لجنة الصحة النيابية النائب جواد الموسوي ، انه تقدم بأكثر من 30 ملف فساد بحق وزارة الصحة ولكن هيئة النزاهة لم تحسم أي ملف “، مبينا ان لجنة الصحة النيابية سوف تستضيف هيئة النزاهة لمعرفة ماهي الأسباب الحقيقية لعدم حسم الملفات “.

وقال الموسوي في تصريح لـ”خبر برس” ، اننا مع أي جهد حكومي او قضائي او رقابي لمكافحة الفساد “، مبينا ان” الافة الكبرى التي تواجه العملية السياسية والخدمات الى المواطنين هي الفساد ، ولكن لغاية الان لم نرى أي جهود حقيقية ضد الفساد لا في حكومة عبد المهدي او في حكومة الكاظمي “.

وأشار الى ان” حكومة الكاظمي اكتفت بتحريك بعض الملفات من الصف الثاني ولجنة النزاهة لم تتحرك على القضايا الكبيرة “.

واكد الموسوي ” تقدمت الى هيئة النزاهة بأكثر من 30 ملف فساد بحق وزارة الصحة ولكن الهيئة لم تحسم أي ملف نأمل خلال الأشهر المقبلة ان يكون هناك تحرك حقيقي “، موضحا ” خلال الأسبوع المقبل سوف نقوم باستضافة هيئة النزاهة في لجنة الصحة لمعرفة ماهي الأسباب الحقيقية لعدم حسم الملفات “.

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