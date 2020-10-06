المالية النيابية: الحكومة انفقت اموال الاقتراض بطرق غير قانونية

2020/10/06 | 14:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اتهمت لجنة المالية النيابية، الثلاثاء، الحكومة بانفاق اموال الاقتراض الداخلي والخارجي بطرق غير قانونية.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “قانون الاقتراض الذي تم تصويت عليه داخل مجلس النواب كان كافيا لسد رواتب الموظفين في عموم الوزارات حتى نهاية العام الجاري”، لافتا الى ان “اللجنة المالية غير معنية بموضوع الرواتب لانها من الاختصاصات الحصرية للحكومة”.

واضاف ان “الحكومة انفقت اموال الاقتراض خارج الرواتب بطرق غير قانونية وهي من تتحمل مسوؤليته”.

و كشف النائب عن تحالف عراقيون ستار الجابري، امس الاثنين، عن قيام فريق حكومي تابع لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأجيج الشارع وضم الموظفين للمتظاهرين عبر تأخير صرف الرواتب لتشكيل حكومة طوارئ.



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