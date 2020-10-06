مؤسسة الشهداء: أنجزنا 90% من معاملات شهداء تظاهرات تشرين

2020/10/06 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مؤسسة الشهداء استمرارها في ترويج المعاملات لمصابي تظاهرات تشرين الإصلاحية.

مدير عام المؤسسة طارق المندلاوي قال في تصريح، إن ترويج المعاملات لمصابي ثورة تشرين مستمر من خلال المواقع الالكترونية، لافتا الى أن عدد المتقدمين لمعاملات الشهداء والجرحى والمفقودين والمخطوفين وصل الى ألف وتسعمائة وثلاثة وستين متقدماً.

وأضاف أن المؤسسة أنجزت ما يقارب تسعين بالمئة من ملفات الشهداء في بغداد، والبصرة، والناصرية، والعمارة، وواسط، والديوانية، وبابل، والنجف، وكربلاء وذي قار.

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