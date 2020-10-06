كان عليك إدراك أهمية الكمامة.. بايدن يستأنف حربه الكلامية ضد ترمب

2020/10/06 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استأنف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، انتقاداته الشديدة لمنافسه الرئيس الحالي دونالد ترمب.

ولم ينتظر بايدن أكثر من ثلاث ساعات فقط على عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، بعد قضائه ثلاثة أيام في مستشفى والتر ريد للعلاج من فيروس كورونا، ليبدأ بتوجيه اللوم لترمب، على خلفية ما اعتبره تقليلا من الأخير لخطورة الفيروس، قائلا إنه كان يأمل بأن ينقل الرئيس من خلال إصابته بالفيروس الدرس الصحيح لمواطني بلاده عن أهمية الكمامات، في إشارة منه الى تصريح ترمب عقب خروجه من المستشفى، والذي دعا فيه الأميركيين الى عدم الخوف، وخلعه الكمامة أثناء دخوله البيت الأبيض.

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