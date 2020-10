2020/10/06 | 14:47 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب السيد مستشار وزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا لشؤون الرياضة في الوزارة اللواء مهدي الفكيكي عن استغرابه الشديد بعد الانباء المتداولة مؤخراً عن نية اللجنة تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة نادي الشرطة .واوضح الفكيكي : ان عمل اللجنة يصب في مصلحة النشاط الرياضي الشرطوي ، من خلال دعم الاندية الرياضية التي تمثل وزارة الداخلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تنفي تشكيل هيئة مؤقتة لادارة نادي الشرطة first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية تنفي تشكيل هيئة مؤقتة لادارة نادي الشرطة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية تنفي تشكيل هيئة مؤقتة لادارة نادي الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).