2020/10/06 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – ذكرت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل ٣٠ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة ٧٩٣ وتعافي ٣٦٨ آخر خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: أنها “أجرت خلال ٢٤ ساعة الماضية، ٥٤٤٣ عملية فحص، شخصت خلالها الإصابات الجديدة حيث توزعت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص 30 حالة وفاة و793 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان المركز الخبري الوطني.

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