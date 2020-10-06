"السمنت بدل الرواتب".. وثيقة تثير جدلاً والصناعة تصدر بياناً

2020/10/06 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصناعة والمعادن،

الثلاثاء، قراراً بالغاء كتاب للشركة

العامة للسمنت العراقية الذي يتضمن

توزيع السمنت بين الموظفين بسبب تأخر

الرواتب.

وكانت وثيقة تداولتها مواقع التواصل

الاجتماعي صادرة عن

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