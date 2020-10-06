2020/10/06 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء،

عن استشهاد واصابة سبعة من الشرطة

بنيران "داعش" في الحويجة.

وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه ان "الفوج الثاني في

اللواء الثاني عشر بالفرقة الث

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