ارتفاع اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق المحلية

2020/10/06 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار مرة اخرى في

اسواق البورصة الرئيسية، والاسواق

المحلية اليوم الثلاثاء (6 تشرين الاول

2020)

وسجلت بورصة الكفاح 123.700 دينار مقابل 100

دولار امريكي.

فيما كانت الاسعار في بورصة ا

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