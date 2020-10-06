2020/10/06 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 23 دقيقة

الامم المتحدة: بلاسخارت لم تجرِ مقابلة مع مجلة المانية

منذ 6 ساعات

الكاظمي يغرد بشأن زيارته لذي قار

منذ 16 ساعة

وزير الخارجية: انسحاب السفارة الأمريكية سيخلق حالة عدم ثقة دولية بالعراق

منذ 19 ساعة

نائب عنها: زيارة الكاظمي الى ذي قار صورية وتوقيتها يثير الاستغراب

منذ 20 ساعة

الحلبوسي تعقيبا على تفجير الفلوجة: خابوا وخسئوا فلن نسمح بعودة أيامهم السوداء

منذ 21 ساعة

قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم التي عقدت في ذي قار

منذ 23 ساعة

صالح يؤكد لبلاسخارت ضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحل الانتخابات

منذ 23 ساعة

الكاظمي: الحكومة عازمة على عمل مجلس الخدمة الاتحادي بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية

منذ 24 ساعة

مجلس الوزراء يوجه بالاسراع في انجاز المدينة الصناعية ومصفى ذي قار

منذ يوم واحد

الكاظمي: شهداء تشرين هم فخر للعراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة استقلالية مجلس الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة استقلالية مجلس الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).