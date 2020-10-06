البصرة تعلن تعطيل الدوام الرسمي الاربعاء والخميس

2020/10/06 | 14:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ البصرة

اعلن محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني اليوم الثلاثاء ، عن تعطيل الدوام الرسمي في محافظة البصرة لفسح المجال للموظفين الراغبين لتأدية زيارة الاربعين الامام الحسين (ع) ، مبينا ان” العطله تبدأ من يوم غد الاربعاء والخميس امام الموظفين في دوائر الدولة .

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