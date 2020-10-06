رئيس الجمهورية يؤكد لاعضاء مجلس الدولة على ضرورة استقلاليته لتطوير عمل مؤسسات الدولة

2020/10/06 | 14:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، وفد أعضاء مجلس الدولة برئاسة السيدة سامية كاظم محمد.

وجرى خلال اللقاء بحث عمل المجلس والدور الذي يضطلع به في مجال التشريع والاستشارة القانونية، وتنظيم القضايا الإدارية والقانونية لمؤسسات الدولة والموظفين والمواطنين.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على استقلالية مجلس الدولة تطبيقا لمبادئ الدستور، وان يكون الفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة من أجل تطوير عمل الأجهزة الإدارية في مؤسسات الدولة، ووضع الخطط التي من شأنها تطوير عمل المجلس بما ينسجم مع متطلبات العصر.

من جانبهم، قدّم أعضاء الوفد شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، مثمنين توجيهاته في تطوير عمل المجلس واستقلاليته من اجل تذليل المسائل التي تواجه مؤسسات الدولة التشريعية والقانونية.

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