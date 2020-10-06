2020/10/06 | 14:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أعلنت وسائل اعلام كردية، الیوم الثلاثاء، بقيام الطیران الحربي التركي بقصف جبل متین قرب قرية كوھرز وبلافة، التابعة لمنطق نھیل ضمن ناحیة ديرلوك في قضاء العمادية بدهوك.وقالت وسائل الاعلام، ان “القصف تسبب بترويع المواطنين” من جانبه، أكد مدير ناحیة ديرالوك، سامس برواري، الخبر، وذكر، إن “الطیران التركي أقدم عند الواحدة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص غارات جوية تركية مكثفة على جبل متين فى دهوك شمال العراق المركز الخبري الوطني.

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