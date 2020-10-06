القضاء يشكل لجنة لإقامة انتخابات الاولمبية

2020/10/06 | 14:59 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تشكيل لجنة قضائية لإقامة انتخابات المكتب التنفيذي للجنة.

وقال رئيس اللجنة رعد حمودي في بيان إن "مجلس القضاء الأعلى، شكل هيئة قضائية للتهيئة والاعداد وإقامة المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية".وبين ان "المجلس بعث كتاباً رسمياً بذلك أشار فيه لتشكيل هيئة قضائية من سبعة قضاة للإشراف وإقامة المؤتمر المقبل لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد".

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