مهرجان للسينما الكولومبية في باريس - سمير حنا خمورو

2020/10/06 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو يفتتح مساء اليوم 6 تشرين الثاني/ أكتوبر في سينما أرلُوكا Cinéma l ARLEQUIN بباريس مهرجان سينمائي بعنوان (الدورة الثامنة من بانوراما السينما الكولومبية )، ويستمر المهرجان إلى يوم 12 تشرين الثاني، تعرض فيه افلام كولمبية حديثة الانتاج وبعض الافلام من دول اميركا اللاتينية.



وقد اختارت الجمعية (الكلب الذي ينبح Le Chien qui Baroie ) التي تشرف على هذا المهرجان السنوي 49 فيلما روائيًا طويلًا وقصيرًا، وأفلا ......





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