سانا: عشرات القتلى والجرحى بانفجار ضخم شمال شرقي حلب

2020/10/06 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء (06 تشرين الأول 2020)، بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص بانفجار ضخم وقع في شمال شرقي حلب بسوريا.

ونقلت الوكالة السورية عن مصادر أهلية لم تسمها، "وقوع عشرات الشهداء والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة، ضمن مدينة الباب شمال شرقي حلب".

يتبع...........

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