الاتحاد الآسيوي يمهل الإيراني ثلاثة أيام للرد على شكوى النصر السعودي ضد بيرسبوليس

2020/10/06 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقارير صحفية، الثلاثاء (6 تشرين الأول 2020)، عن توجيه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خطاباً إلى نظيره الإيراني، للمطالبة بالرد على الشكوى المقدمة من نادي النصر السعودي ضد بيرسبوليس.

وكان النصر قد ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2020، عقب الخسارة أمام بيرسبوليس بركلات الترجيح، في مباراة نصف النهائي، قبل أن يتقدم النصر باحتجاج رسمي ضد بيرسبوليس، بتهمة مشاركة لاعبين تم التعاقد معهم وتسجيلهم في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من قرار منع النادي من التعاقدات.

وذكرت "وكالة مهر للأنباء" الإيرانية، أن "خطاب الاتحاد الآسيوي تضمن منح نظيره الإيراني مهلة حتى الـ 8 من تشرين الاول الجاري، من أجل توضيح موقفه بشأن شكوى النصر".

وكان الحكم النهائي بشأن شكوى النصر مقرر إعلانه اليوم "الثلاثاء"، قبل أن يتم تأجيله للأيام القادمة، من أجل انتظار رد الاتحاد الإيراني على هذا الاتهام.

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