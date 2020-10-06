علاء عباس يوقع مع الشرطة اليوم ويصل من الكويت الخميس المقبل

2020/10/06 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مقرب من لاعب المنتخب العراقي وفريق الكويت الكويتي علاء عباس ان اللاعب انهى مفاوضاته مع ادارة الشرطة لتوقيع العقد اليوم الثلاثاء قبل وصوله الى بغداد قادما من الكويت الخميس المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، " من المفترض ان يصل اللاعب علاء عباس الى بغداد يوم الخميس قادما من الكويت بعد فسخ عقده مع فريق الكويت الكويتي بالتراضي، مما استوجب اجراء مفاوضات مع فريق آخر للتوقيع وتمثيله في الموسم الجديد قبل غلق موعد الانتقالات الصيفية والمحددة من قبل "فيفا" مساء اليوم الثلاثاء".

واضاف، " وأجرى اللاعب مفاوضات مع فريقي الزوراء والشرطة، فشلت مع الاول بسبب عدم الاتفاق على مبلغ العقد، ونجحت مع الثاني وتم الاتفاق على كل شيء من بينها الامور المالية، مبينا،إنه" من المفترض ان يوقع العقد اليوم الثلاثاء قبل وصوله الخميس المقبل ".

وكان مصدر مقرب من نادي الزوراء،أكد اليوم الثلاثاء (06 تشرين الاول 2020)، توقف مفاوضات إدارة النادي فجر اليوم مع لاعب المنتخب العراقي والكويت الكويتي، علاء عباس، بعد ما مثل الفريق الخليجي في الموسم الماضي وتوّج معه بالدوري الممتاز إلى جانب مواطنه أمجد عطوان.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فشل مفاوضات الزوراء مع لاعبها السابق علاء عباس والذي فسخ عقده مع الكويت الكويتي جاء بسبب شرط معنوي، أصر علاء عباس على أن يكون من شروط تعاقده مع الزوراء، وهو إعادة مبلغ (50) مليون دينار عراقي له، والتي كانت مقدم عقده في الموسم الماضي، وأعادها الزوراء من اللاعب، والتي استلمها من الفريق قبل التعاقد مع الكويت الكويتي، وهو ما رفضته إدارة الزوراء للتفاوض مع علاء أو إعادة المبلغ".

وأضاف، أن "علاء عباس وخلال مفاوضات بعد منتصف ليلة أمس الاثنين مع ادارة الزوراء طلب مبلغ عقد، يفوق عقود نجوم الفريق علاء عبد الزهرة، ومهند عبد الرحيم، وجلال حسن، وحسين علي، وضرغام إسماعيل، وبحالة موافقة الإدارة على المبلغ المطلوب، فإنها ستحدث شرخاً داخل الفريق، لذا فإنها غلقت المفاوضات مع اللاعب".

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