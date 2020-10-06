صالح يستقبل وفداً من مجلس الدولة ويبحث معه تنظيم شؤون الموظفين

2020/10/06 | 15:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، مع وفد من أعضاء مجلس الدولة، تنظيم القضايا الإدارية والقانونية، لمؤسسات الدولة، والموظفين. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 تشرين الأول 2020)، أنه "جرى خلال اللقاء بحث عمل المجلس والدور الذي يضطلع به في مجال التشريع والاستشارة القانونية، وتنظيم القضايا الإدارية والقانونية لمؤسسات الدولة والموظفين والمواطنين".

وأكّد رئيس الجمهورية وفقاً للبيان، "على ضرورة الحفاظ على استقلالية مجلس الدولة تطبيقا لمبادئ الدستور، وأن يكون الفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة من أجل تطوير عمل الأجهزة الإدارية في مؤسسات الدولة، ووضع الخطط التي من شأنها تطوير عمل المجلس بما ينسجم مع متطلبات العصر".

وأضاف البيان، أنه "قدّم أعضاء الوفد شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، مثمنين توجيهاته في تطوير عمل المجلس واستقلاليته من اجل تذليل المسائل التي تواجه مؤسسات الدولة التشريعية والقانونية".

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