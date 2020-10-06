2020/10/06 | 15:08 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 | 03:05 مساءً | عدد القراءات : 5

سوريا..



مقتل 8 اشخاص بانفجار سيارة مفخخة

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب أخرون اليوم الثلاثاء، بعد إنفجار سيارة مفخخة بمدينة "الباب" بريف حلب الشرقي، والخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية.

وقال مصدر طبي في مدينة الباب، إن "ثمانية قتلى وعدد من الجرحى سقطوا، في حصيلة أولية، نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شرق حلب".

وشهدت مدينة الباب، التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا، انفجارات متكررة، كان أعنفها في 16 تشرين الثاني الماضي، وقُتل فيه أكثر من 20 شخصاً وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة أمام مدخل نقل الحافلات في المدينة.

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