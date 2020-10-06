2020/10/06 | 15:08 - المصدر: الوكالة الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل 8 اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الوكالة الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/06 | 15:08.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في سوريا) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في سوريا) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 8 اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).