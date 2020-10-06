مقتل 8 اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في سوريا


مقتل 8 اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في سوريا
2020/10/06 | 15:08 - المصدر: الوكالة الاخبارية
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