2020/10/06 | 15:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

189 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، تسجيل نحو 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تسجيل 30 حالة وفاة في محافظات الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، 6 تشرين الأول 2020، أنها أجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5443 عملية فحص شخصت خلالها 793 إصابة جديدة توزعت كالتالي، 297 إصابة في أربيل، و 111 في السليمانية و 28 في كرميان و 330 في دهوك و 27 في حلبجة.

كما توزعت حالات الشفاء كالآتي : أربيل 104، السليمانية 17 وكركيان 33 و دهوك 180 وحلبجة 34.

كما تم تسجيل 30 وفاة معظمها في السليمانية 12، كرميان 1، إدارة رابرين 6، و ودهوك 7 وأربيل 4.

وبذلك وصل عدد الإصابات الكلي في إقليم كوردستان، إلى 51870 إصابة شفي منها 32746 حالة فيما توفي 1877 شخصا .

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الإقليم تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الإقليم تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).