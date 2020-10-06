2020/10/06 | 15:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

292 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، فتح كافة الطرق في العاصمة بعد رفع المواكب الحسينية ضمن القواطع التي خلت من الزائرين.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (6 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "تستمر قيادة عمليات بغداد وبإشراف ميداني من قبل قائدها الفريق الركن قيس المحمداوي بتطبيق خطة تأمين الحشود المليونية، من الزائرين المتوجهين الى كربلاء المقدسة في المحاور الامنية للعاصمة".

واضاف البيان ان "القيادة بدأت بالمرحلة الثانية من الخطة الامنية التي تتضمن تهيئة مستلزمات عودة الزائرين عبر تأمين الطرق و توفير عمليات النقل من كربلاء المقدسة باتجاه العاصمة بغداد فضلاً عن إعادة التوزيع والمناورة بالقطعات التابعة للعمليات لحماية الزائرين المتوجهين الى مدينة الكاظمية المقدسة خلال اليومين المقبلين".

واوضح ان "جهود القيادة في تحقيق الإنسانية الامنية اثمرت عن فتح الطرق كافة بعد إخلائها من المواكب الحسينية ضمن القواطع التي خلت من الزائرين، وان القطعات الامنية التابعة لقيادة عمليات بغداد تؤدي دورا كبيرا بالتعاون مع هيئة المواكب الحسينية والمواطنين لتحقيق الانسيابية العالية في الطرق للزائرين، فضلا عن الجهد الخدمي التي تبدي الكوادر البلدية بمعية القطعات الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن فتح طرق العاصمة كافة بعد خلوها من الزائرين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن فتح طرق العاصمة كافة بعد خلوها من الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).