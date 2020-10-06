أمير الكويت يرفض استقالة الحكومة لهذا السبب

2020/10/06 | 15:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ كشفت وكالة الأنباء الكويتية، كونا، اليوم الثلاثاء، عن تقديم الحكومة الكويتية استقالتها، وذلك إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، إلا أنها طالبها بالاستمرار في عملها. ووفقا للوكالة الكويتية وضع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إستقالة الحكومة بين يد أمير الكويت، إلا أن الأخير أثنى على قيام الحكومة بمهامها على أكمل وجه.وأكد أمير […]

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