هيئة النزاهة العراقية تعيد عقارات بأكثر من 4 مليارات دينار إلى ملكية الدولة

2020/10/06 | 15:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تمكُنها من إعادة عددٍ من العقارات في محافظة كركوك إلى ملكية الدولة، مبينة أن قيمة العقارات التقديرية تبلغ أكثر من 4.3 مليار دينار.وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لهيئة …

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