الصين تكشف سعر لقاح كورونا وموعد طرحه للبيع

2020/10/06 | 15:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ كشفت الحكومة الصينية عن سعر لقاح فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” وموعد طرحه لعامة الناس، مشيرة إلى أنه سيكون جاهزا للبيع بين شهري نوفمبر وديسمبر.ووفقا لشبكة “سي إن بي سي عربية”، قالت الحكومة الصينية إن تكلفة اللقاح قد تصل إلى 88 دولارًا، أي ما يعادل 600 يوان صيني.ومن المتوقع أن تكون […]

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