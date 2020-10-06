نقابات مهنية تدعو العاملين في وزارة الصحة للإضراب يوم الاحد المقبل

2020/10/06 | 15:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..دعت عدد من النقابات المهنية الى الاضراب يوم الاحد المقبل 11 تشرين الأول 2020 مطالبين بالاستجابة لعدد من المطالب المتعلقة بالمنتسبين لوزارة الصحة وأصدرت نقابات (ذوي المهن الصحية في العراق،اطباء الأسنان في العراق،الصيادلة في العراق،الاداريين في وزارة الصحة،الكيمائيين في العراق) بيانات مشتركة تدعو فيها للاضراب يوم الاحد المقبل.وطالبت نقابة الكيميائيين العراقيين في […]

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