وزارة الصناعة توضح بشأن قرار وزيرها بإلغاء كتاب شركة السمنت العراقية لمنح موظفيها مادة السمنت

2020/10/06 | 15:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اصدرت وزارة الصناعة والمعادن توضيحاً بخصوص قرار الوزير منهل عزيز الخباز ، بالغاء كتاب الشركة العامة للسمنت العراقية بالعدد ( ٦٤٠٥ ) والمؤرخ في ٥/ ١٠/ ٢٠٢٠ .

وبيـن المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “أن الإجراء المتخذ من قبل الشركة العامة للسمنت العراقية بالحصول على مادة السمنت لمنتسبيها بديلاً عن تأخر صرف الرواتب لشهر أيلول الماضي إجراء خاطئ إدارياً وقانونياً ، مؤكداً ان معالي الوزير يولي إهتماماً بالغاً لموضوع تسديد الرواتب لموظفي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها باعتباره حق مشروع كما وان معاليه يهتم بدعم الموظفين بالطرق المشروعة قانوناً وان الوزارة تسعى جاهدة لنيل حقوق ومستحقات موظفيها الوظيفية والمالية إصولياً ووفق الضوابـط .

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