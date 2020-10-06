2020/10/06 | 15:14 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي زاخو يتعاقد رسمياً مع مهاجم نادي باتريوتاس الكولمبي ديفد كاستانيدا لتمثيل الفريق بدوري الكرة الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/06 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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