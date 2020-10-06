بغداد بلا ذوق !

2020/10/06 | 15:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى كامل بغداد مدينة أشباح، مدينة بلا أناقة، بلا ذوق، لاتستحق بوضعها الحالي أن تكون عاصمة العراق،ليس هذا سراً او تجنياً، يمكن معرفة ذلك عندما تزور أيَّ عاصمة من عواصم الدول المجاورة العراق ستكتشف بسهولة العقل البدوي الذي يدير بغداد ويضع خطط تطويرها.ونحن نتنفس هواء نهاية عام 2020 ، ننظر إلى بغداد بلا شوارع […]

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