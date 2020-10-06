2020/10/06 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الثلاثاء،

القبض على متهم بتهريب النفط وضبط عجلته

في مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان، انه "حسب

توجيهات المدير العام اللواء غانم

الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب

النف

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