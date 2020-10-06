الإندبندنت تكشف عن حجم المشاريع الاستثمارية المتعثرة في العراق

2020/10/06 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة الإندبندنت، عن حجم المشاريع الاستثمارية المتعثرة في العراق والمشكلات التي تواجه المستثمرين، في ظل تحركات حكومية لسد العجز الحاصل في تمويل تلك المشاريع وتغطية رواتب الموظفين.

واكد تقرير للصحيفة أن نحو أربعة وعشرين مستشفى من أصل خمسين مستشفى متوقف عن العمل، فضلا عن آلاف المدارس ورياض الأطفال والجسور والطرق والإسكان وتصفية المياه والمجاري.

من جهتها، كشفت وزارة التخطيط العراقية عن تلكؤ نحو ستة آلاف ومئتين وخمسة وعشرين مشروعا، فيما قدر المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، مظهر محمد صالح، تكلفة تلك المشاريع بأكثر من مئة مليار دولار.

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