قصف تركي جديد هو السابع والثلاثون خلال عامين للقرى القريبة من جبل متين

2020/10/06 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاود الطيران الحربي التركي، قصف مناطق جبلية في محافظة دهوك.

وذكرت مصادر محلية ان طائرات حربية تركية قصفت جبل متين الواقع شمال غربي قضاء العمادية، مخلفة أضرارا مادية، مبينة ان القصف الأخير هو السابع والثلاثون خلال العامين الأخيرين، في حين أكد الأهالي ان عمليات القصف خلال تلك الفترة أسفرت عن مقتل نحو اثنين وثلاثين شخصا من سكان القرى القريبة من مواقع القصف، إضافة الى إصابة أعداد أخرى من المواطنين.

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