تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالخروقات التي تستهدف أمن العراق وسمعته الدولية

2020/10/06 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهداف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، يتطلب تحركا عاجلا من جميع الجهات المعنية لإيقافه.

وبناء على توصية زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأمر الديواني رقم مئتين وسبعين بتشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات الأخيرة من استهداف الأرتال التابعة للتحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية وتحديد المقصر.

اللجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وعضوية عدد من قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وأعضاء من لجنة الأمن والدفاع النيابية، على أن تنجز أعمالها خلال ثلاثين يوما، وتعرض نتائج تحقيقاتها على القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

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